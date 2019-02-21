Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Вооруженные силы усиливают противовоздушную оборону из-за роSSийской угрозы.
Начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил о возвращении в строй зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб", которые были выведены из боевого состава до начала роSSийской агрессии.
"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - говорится в фейсбуке Муженко.
Генштаб заявил, что это позволит украинской армии повысить потенциал, как зенитных ракетных войск, так и системы ПВО страны в целом.
Напомним, что на 2019 год у зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины были запланированы четыре учения противовоздушной обороны с боевыми стрельбами.
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