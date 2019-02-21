В Минобороны Эстонии заявили о "фактической подготовке к войне"
С кем страна собирается воевать, не уточняется.
В Министерстве обороны Эстонии заявили, что страна ведет подготовку к войне, сообщает Postimees.
В издании приводятся слова главы отдела по инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальма.
"Самое важное, что я сейчас скажу - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", - сказал он.
Сальм подчеркнул, что "это не игра в оборону по учебникам и не о ведении хозяйства Минобороны".
По его словам, закупки Эстонии связанные с безопасностью, подготовкой к войне, и задача страны - как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.
Однако, Сальм не уточнил, с кем собирается вести войну Эстония.
Ранее сообщалось, что страны Балтии договорились увеличить оборонные бюджеты.
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Политика
21.02.2019 02:39