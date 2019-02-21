Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк

К убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк причастен руководитель Национальной полиции Херсонской области Артур Мериков. Именно он предупредил криминального авторитета, организатора убийства, Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение.

Об этом сообщает инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать. Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего", - отмечают соратники убитой Гандзюк.

На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москаль) бежал в Доминикану. По словам активистов, об этом им стало известно из нескольких источников.

По утверждениям активистов, Левин непосредственно организовывал убийство Кати Гандзюк по заказу Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева.

Отмечается, что в преступлении завязаны десятки следователей, оперативных сотрудников, которые фальсифицировали дело об убийстве и вели его по ложному следу. При этом они продолжают служить в полиции, их просто "спрятали" подальше от Главка в районных отделениях полиции области.

По данным активистов, подчиненный главы Нацполиции Херсонской области Сергей Курдилов, который вел следствие по ложному следу, является кумом организатора убийства Гандзюк - Сергея Торбина (Опера). Курдилов, как и Мериков, продолжают служить в полиции. При этом Мериков еще и получил звание "генерала полиции третьего ранга" в то время, когда Катя Гандзюк находилась в больнице после покушения.

"По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "и.о." займет его нынешний зам Николай Цап", - говорится в сообщении.

Брат Артура Мерикова - Вадим, экс-депутат Верховной Рады, входил во фракцию Народный Фронт, бывший губернатор Николаевской области.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Мангер, в свою очередь, опроверг обвинения Гандзюка, а в суде заявил, что опасается за свою жизнь.