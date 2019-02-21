В Киеве полиция начала штрафовать за политрекламу на балконах

За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

?В Киеве полиция начала штрафовать за политрекламу на балконах
Фото: Макс Требухов

В Шевченковском районе Киева полицейские составили административный протокол за нарушение порядка размещения агитационной продукции.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что за такое нарушение предусмотрен штраф до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Во время патрулирования участковые обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкцией статьи предусмотрен штраф до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее полиция Киева открыла уголовное производство из-за агитации в детском саду.

6 февраля комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах. Ранее в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.


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