В Ужгороде пытались сорвать встречу кандидата в президенты Наливайченко с избирателями

Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице.

?В Ужгороде пытались сорвать встречу кандидата в президенты Наливайченко с избирателями
Валентин Наливайченко
Фото: spravedlyvist.com.ua

В Ужгороде состоялась встреча кандидата в президенты, лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко с избирателями.

Об этом сообщает gazeta.ua.

Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице, где была запланирована встреча кандидата с работниками. Но в день приезда главный врач сообщил, что встреча отменена "из-за давления на него со стороны представителей местной облгосадминистрации по указанию с Банковой".

"Досадно, что именно здесь, в Ужгороде, президентская власть через своих наместников русским матом запугивала руководство больницы, чтобы не позволить нашу встречу. Я всем им говорю - вам осталось 40 дней! Прекращайте материться и перестаньте мучить людей. Мы все равно восстановим движение нашей страны в Европу и будем здесь строить европейскую больницу и поддерживать замечательных украинских врачей", - прокомментировал инцидент Наливайченко.

Однако, встреча с избирателями все же состоялась.

Наливайченко пообещал, что в случае избрания президентом планирует увеличить финансирование медицины - через увеличение субвенций.

Фото: gazeta.ua

"Чтобы осталось социальное звено медицины, чтобы наши медики остались в Украине с достойными зарплатами и совсем другой поддержкой власти. Моя покойная мама всю жизнь проработала медсестрой, поэтому я люблю и уважаю медиков с детства. И меня тогда пускали в поликлинику", - отметил Наливайченко.


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