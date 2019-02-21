В Ужгороде пытались сорвать встречу кандидата в президенты Наливайченко с избирателями
Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице.
В Ужгороде состоялась встреча кандидата в президенты, лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко с избирателями.
Об этом сообщает gazeta.ua.
Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице, где была запланирована встреча кандидата с работниками. Но в день приезда главный врач сообщил, что встреча отменена "из-за давления на него со стороны представителей местной облгосадминистрации по указанию с Банковой".
"Досадно, что именно здесь, в Ужгороде, президентская власть через своих наместников русским матом запугивала руководство больницы, чтобы не позволить нашу встречу. Я всем им говорю - вам осталось 40 дней! Прекращайте материться и перестаньте мучить людей. Мы все равно восстановим движение нашей страны в Европу и будем здесь строить европейскую больницу и поддерживать замечательных украинских врачей", - прокомментировал инцидент Наливайченко.
Однако, встреча с избирателями все же состоялась.
Наливайченко пообещал, что в случае избрания президентом планирует увеличить финансирование медицины - через увеличение субвенций.
"Чтобы осталось социальное звено медицины, чтобы наши медики остались в Украине с достойными зарплатами и совсем другой поддержкой власти. Моя покойная мама всю жизнь проработала медсестрой, поэтому я люблю и уважаю медиков с детства. И меня тогда пускали в поликлинику", - отметил Наливайченко.
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