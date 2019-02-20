Нардеп Грановский заявил о манипуляциях в связи с розыском Интерполом его тезки

Народный депутат Александр Грановский называет манипуляцией распространение информации, о выдаче Интерполом ордера на его арест. Бюро действительно дало добро на задержание Грановского, но одесского бизнесмена - полного тезки народного депутата. Александр Грановский-депутат уверен, что кто-то намеренно перекрутил эту информацию и занимается проплаченным информационным вбросами перед выборами.

"Отдельные низкопробные информационные разгонщики «пурги» в интернете и социальных сетях пытаются размещать, за вознаграждение, естественно, новость о том, что представители бюро Интерпола, находящегося в Лионе, выдали ордер на задержание Грановского Александра, который правоохранители между собой давно прозвали не иначе как «красный флажок». Тонкая интрига, требующая хоть каких-то денежных вливаний, заключается в том, что новость пытаются каким-то образом отождествить со мной. Прошу взять на заметку - это фальшь и дешевая манипуляция, так как с высокой вероятностью речь идёт об одессите Грановском Александре Геннадиевиче, родился который в 1972 г, а не 1979 и тд и тп. Мотивация для подобных взбросов понятна и очевидна: скоро выборы", - написал нардеп в фейсбуке.

Напомним, Интерпол подозревает Грановского-бизнесмена в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 млн долларов в течение 2012-2016 годов.