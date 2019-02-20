47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию

Организатора продажи и его сообщников задержали.

Фото: npu.gov.ua В Киеве задержали бывшего начальника полиции, продававшего информацию

Полиция Киева разоблачила и задержала бывшего начальника одного из департаментов Национальной полиции Украины, уличенного в продаже служебной информации. За вырученные средства полковник полиции приобрел в столице 9 квартир, сообщает пресс-служба НПУ.

Задержанный полковник вместе с сообщниками на протяжении длительного периода за денежное вознаграждение предоставлял конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

Фото: npu.gov.ua

47-летний полковник полиции вышел на пенсию в начале 2018 года и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом. Он привлек к своим преступным планам специалистов среди сотрудников Нацполиции, осуществляющих обслуживание автоматизированных ведомственных баз. Его сообщники давали возможность другим участникам группировки – бывшим коллегам - получать конфиденциальные сведения о гражданах Украины.

Клиентами и нелегальными пользователями служебной информации становились службы безопасности и персонала коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любой платежеспособный человек.

Для прикрытия организатор группировки открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, наладил по месту проживания "дежурную часть" наподобие call-центра "102", через которой "клиенты" круглосуточно в телефонном режиме получали данные.

Фото: npu.gov.ua

На средства, вырученные от продажи информации, полковник купил в Киеве 9 квартир, некоторые из них - еще до выхода на пенсию. Эту недвижимость полицейский сдавал в аренду.

По месту жительства фигурантов проведены 58 обысков, изъята разнообразная техника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и деньги.

После получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатор группировки. Также на основании ст. 208 УПК Украины задержаны три основных фигуранта, в том числе бывший начальник департамента Нацполиции. Следователи Главного следственного управления готовят объявление подозрения шести участникам организованной группировки.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua