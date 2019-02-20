Бывший еврокомиссар не будет продлевать контракт на посту бизнес-омбудсмена в Украине

В мае у Альгирдаса Шеметы истекает срок договора.

Бывший еврокомиссар не будет продлевать контракт на посту бизнес-омбудсмена в Украине
Фото: Макс Требухов

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на офис бизнес-омбудсмена.

"В мае у Альгирдаса Шеметы истекает срок договора на должности бизнес-омбудсмена. Он считает, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно помогает бизнесу бороться с неправомерными действиями госорганов. Поэтому продлевать контракт он не планирует", - заявили там.

Напомним, в ноябре 2014 года правительство решило создать Совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Основная его задача - рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, разработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства.

В декабре того же года бизнес-омбудсменом был назначен бывший еврокомиссар по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдас Шемета.


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