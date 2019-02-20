Исполком Совета Союза юристов поддержал Карпачеву в защите прав украинских моряков

"Публично выяснять, кто и сколько сделал для освобождения моряков, считаем недопустимым".

Исполком Совета Союза юристов поддержал Карпачеву в защите прав украинских моряков
Фото: glavcom.ua

В Союзе юристов Украины отреагировали на заявление первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о том, что РоSSия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины. Таким образом Геращенко прокомментировала посещение Карпачевой как "независимым международным экспертом" трех украинских моряков в СИЗО "Лефортово".

В подписанном главой Союза юристов Украины Святославом Пискуном заявлении подчеркивается, что "такие высказывания представителя законодательной власти вредят украинским пленникам".

В документе указывается, что семьи украинских моряков "с первых дней обращались за защитой в Союз юристов Украины и лично к Н. Карпачевой, как к правозащитнику, который имеет высокий авторитет в Украине, Европе и мире".

"Карпачева представляет самую большую общественную организацию украинских юристов, а также Европейский Институт Омбудсмена (ЕИО), и имеет официальный мандат, наделяющий ее «специальными полномочиями представлять Генерального секретаря и Правление ЕИО в переговорах с должностными лицами Украины и РоSSийской Федерации, а также другими заинтересованными сторонами, включая международные организации, с целью мониторинга соблюдения прав и свобод человека, а также осуществление функций медиации по урегулированию проблемных вопросов соблюдения прав человека в отношении граждан Украины и РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что родные украинских моряков также обращались с письмом к Президенту Украины Петра Порошенко, в котором призвали «всеми средствами содействовать возвращению наших военнопленных моряков», в частности, использовать и опыт Карпачевой, которая за период пребывания в должности первого омбудсмена Украины вместе с своей командой смогла освободить из плена и вернуть домой семнадцать экипажей морских судов.

"В конце концов, мы все, как юристы и патриоты своей Родины, просто обязаны использовать любую возможность - и официальных органов, и международных организаций, и институтов гражданского общества - для защиты прав наших граждан. Надеемся, что представители власти понимают, что только объединив усилия, можно защитить права соотечественников, особенно когда речь идет о такой экстремальной ситуации. Публично же выяснять, кто и сколько сделал для этого, считаем недопустимым, а тем более заниматься инсинуациями в СМИ, используя свое служебное положение", - подчеркивается в документе.

Напомним, что Карпачева была омбудсменом Украины 14 лет в период с 1998 по 2012 года. Потом ее сменила Валерия Лутковская, которую в свою очередь в 2018 году сменила Людмила Денисова.


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