Объект пока не построен даже в Харьковской области.

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продлить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь . Об этом он заявил с трибуны во время торжественного заседания Верховной Рады.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинского-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению ", - заявил Василенко.

Напомним, 24 ноября 2018 председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства роSSийско-украинской границы "Стена" решили продлить до 2021 года.

6 февраля 2019 помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что "Стена" на Украине-роSSийской границе готова на 30%.