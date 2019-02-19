Бывший посол Украины предложил продлить "Стену" по границе с Беларусью
Объект пока не построен даже в Харьковской области.
Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продлить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь. Об этом он заявил с трибуны во время торжественного заседания Верховной Рады.
"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинского-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению ", - заявил Василенко.
Напомним, 24 ноября 2018 председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства роSSийско-украинской границы "Стена" решили продлить до 2021 года.
6 февраля 2019 помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что "Стена" на Украине-роSSийской границе готова на 30%.
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19.02.2019 13:06