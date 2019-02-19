Экс-депутат от Партии регионов отсудил 9600 грн за незаконное задержание в 2016 году

Компенсацию присудили еще два года назад, но казначейство подало апелляцию.

Верховный Суд постановил выплатить 9,6 тыс. гривен морального ущерба бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Медянику (фракция Партии регионов) за его незаконное задержание по подозрению в сепаратизме. Об этом говорится в материалах суда.

В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в сепаратизме и терроризме. В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины, после чего нардеп подал в суд на Генеральную прокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба.

"В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья", - сказано в материалах дела.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен. Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.

Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.

Верховный Суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска. Кассационный административный суд Верховного Суда вынес вердикт только в феврале 2019 года.Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.