2949 украинских военных погибли с начала роSSийской агрессии

"Они отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство".

В 2014-2019 годах в результате роSSийской вооруженной агрессии погибли 2949 украинских военных.

Такие данные привел на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине начала роSSийской агрессии против Украины, президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу напомнить - агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. И самое страшное, чего это нам стоило - тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство. И мы не потеряем этот шанс", - заявил Порошенко.