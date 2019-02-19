Гройсман заявил о "болезненной идее" Кремля восстановить СССР

"Им нужна слабая, коррумпированная и разрушенная Украина".

?Гройсман заявил о "болезненной идее" Кремля восстановить СССР
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Кремль вынашивает идею восстановления Советского Союза в его прежних границах, и для этого ему нужна слабая Украина.

Об этом он сказал на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине начала роSSийской агрессии против Украины.

"Мы переживаем тяжелые времена нашей независимости. До 2014 году Украина находилась в колониальной зависимости от РоSSийской Федерации. У РоSSии есть очень болезненная идея восстановления Советского союза. Для реализации этой идеи им была нужна слабая, коррумпированная и разрушенная Украина. И до 2014 года из-за слабости политиков, из-за слабости нашей сплоченности они достигали своих целей. В 2014 году мы были слабы. Но мы были сильны своей идеей - идеей независимости, демократического государства. И в тот момент, когда украинцы поднимали свой флаг и говорили о том, что у нас есть собственное мнение, собственная идея, своя цель, что наше сердце и разум - в объединенной Европе, против нас задействовали оружие", - заявил Гройсман в своем выступлении.

Премьер заявил, что Украина должна быть сильной, чтобы противостоять РФ, а для этого необходимо продолжать проводить реформы.

Напомним, что именно в эти дни пять лет назад, 20 февраля 2014 года, роSSийский спецназ начал операцию по захвату Крыма.


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