NewsOne подал два иска против Бурбака и "Народного фронта"

Также телеканал судится с главой БПП Герасимовым и главредом "Укрправды" Притулой.

NewsOne подал два иска против Бурбака и "Народного фронта"
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Телеканал NewsOne подал против фракции "Народный фронт" и ее руководителя Максима Бурбака два иска, в которых оспаривает то, что его назвали "прокремлевским телеканалом".

Об этом сообщается на сайте "НФ".

"Прокремлевский телеканал NewsOne подал против меня два иска. В одном иске соответчиком является партия" Народный фронт ". В другом, кроме меня и нашей партии, телеканал судится еще и с "Блоком Петра Порошенко ", председателем фракции БПП Артуром Герасимовым, а также к редактором-основателем "Украинской правды" Алены Притулы", - рассказал Бурбак.

"Пропагандистский телеканал NewsOne, который формально принадлежит приспешнику Виктора Медведчука Козаку (депутат от "Оппоблока" Тарас Козак, - ред.), оспаривает в суде то, что его назвали" кремлевским пропагандистским телеканалом ". Иными словами, телеканал "семьи" Медведчука требует опровергнуть правду. Логично. Кремлевские пропагандисты ежедневно отрицают факты, формируют в головах зрителей параллельную вымышленную реальность - четко по методичкам государства-агрессора", - добавил он.

Бурбак также подчеркнул, что именно из-за разжигания вражды и распространения тезисов кремлевской пропаганды Нацсовет по телерадиовещанию недавно оштрафовал NewsOne.

"Мы докажем в суде свою правоту. То, что NewsOne распространяет заготовки Кремля, является такой же правдой, как и то, что Крым и Донбасс оккупированы Россией. Медведчук является представителем Путина, а сам Путин совершает международные уголовные преступления. Мы не побоимся ни NewsOne , ни Медведчука, ни Путина ", - подчеркнул глава фракции "НФ".

Напомним, в феврале Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) по итогам внеплановой проверки, проведенной 5 октября 2018 года.


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