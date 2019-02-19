СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Новоявленный лидер маргиналов оказался агентом роSSийских спецслужб.
Служба безопасности Украины 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как "Белая балаклава". Его подозревают в работе на роSSийские спецслужбы.
Об этом на брифинге во вторник рассказал на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко.
"Состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, которые в координации с известным агентом роSSийских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия в РоSSии, осуществляли подготовительные меры для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственному изменению власти", - сообщил он.
В результате обысков был задержан Евгений Моринец. При нем нашли готовый "коктейль Молотова", который подозреваемый якобы планировал использовать в ближайшее время для поджога в Киеве.
По словам представителя СБУ, он готовил массовые протесты после первого тура выборов под предлогом фальсификаций. В координации с Дульским Моринец должен был обеспечить захват административных зданий и кровопролитие.
"В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины", - заявил Кононенко. Активные действия должны были начаться 31 марта, сразу после закрытия избирательных участков.
Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса - действия, направленные на захват государственной власти.
Напомним, в ноябре 2018 года "Белая балаклава" призывал к "третьему Майдану", но на него пришли пара сотен маргиналов.
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19.02.2019 08:02