В Сирии последние сотни боевиков ИГИЛ отказываются сдаться в плен

Под контролем ИГИЛ в стране остался один населенный пункт.

Окруженные подразделениями "Демократических сил Сирии" более 300 боевиков-исламистов отказываются сложить оружие и пытаются договориться о безопасном отступлении, передает DW.

По данным источника, исламисты просят организовать для них коридор для их передвижения в неподконтрольную сирийскому правительству провинцию Идлиб. Кроме того, среди их требований также возможность прохода по этому коридору гражданских лиц, находящихся вместе с исламистами. Исламисты удерживают под своим контролем часть населенного пунтка Багуз. Здесь боевики ИГИЛ скрываются среди сотен мирных жителей и не позволяют гражданским оставить поселения.

По данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ранее боевики ИГИЛ просили дать им возможность перебраться на территорию соседнего Ирака. Однако командование "Демократических сил Сирии" отказало им в этом.

Также, по информации наблюдателей, которые ссылаются на сеть собственных информаторов, накануне боевики ИГИЛ освободили 10 курдских бойцов, которые находились в их плену.

Напомним, в 2014 году исламисты провозгласили "халифат" на территориях Сирии и Ираке. Впоследствии за достаточно короткий промежуток времени исламистам удалось захватить значительные территории на северо-востоке Сирии и на северо-западе Ирака.

Против ИГИЛ была создана международная антитеррористическая коалиция под руководством США . За несколько лет вооруженного противостояния сначала удалось полностью освободить от "Исламского государства" Ирак, а теперь террористы контролируют лишь одно поселение на востоке Сирии.

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. 15 февраля президент США пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, в результате погибли более 400 тысяч человек. РоSSия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет поддержку президенту Сирии Башару Асаду, легитимность которого не признает ряд западных и арабских стран.