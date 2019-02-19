В Киеве обокрали штаб политической партии

Полиция начала уголовное производство.

В Киеве обокрали штаб политической партии
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция начала производство по факту кражи имущества из столичного офиса одной из политических партий.

Пресс-служба полиции Киева сообщает, что в дежурную часть Деснянского управления полиции в понедельник, 18 февраля, позвонил заместитель главы избирательного штаба одной из политических сил и сообщил, что он обнаружил открытыми двери в офисе политической партии.

"Правоохранители пообщались с заявителем, который сообщил, что в течение выходных дней в офисе на улице Братиславская никого не было. В пятницу он закрыл помещение, а сегодня утром, подойдя к двери, обнаружил их открытыми. По его слова, исчез монитор и ноутбук", - говорится в сообщении.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в помещение попали путем свободного доступа или путем подбора ключа. Кроме того, при осмотре помещения этажом ниже правоохранители также обнаружили открытую дверь в другие офисы, но из них ничего похищено не было.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, полиция Киева разыскивает мужчину, который порезал агитационную палатку одной из партий.


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