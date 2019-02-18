Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки
Военные заявили, что еще четыре диверсанта были убиты.
Украинские военнослужащие на Донбассе 18 февраля захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Группа Сил специальных операций сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика роSSийских оккупационных войск. Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил", - заявили военные.
Во время боя четыре диверсанта были убиты, один попал в плен.
Напомним, что еще одного боевика взяли в плен 17 февраля.
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Политика
18.02.2019 21:39