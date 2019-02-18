Владыка Борис Гудзяк возглавит митрополию УГКЦ в США

Становление нового митрополита состоится 4 июня 2019 года в соборе Непорочного Зачатия в Филадельфии.

Владыка Борис Гудзяк возглавит митрополию УГКЦ в США
Владыка Борис Гудзяк
Фото: facebook/Youry Bilak

Президент Украинского католического университета, епископ Украинской греко-католической церкви Брис Гудзяк назначен архиепископом-митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США.

Об этом сообщает "Религиозно-информационная служба Украины".

"Официальный Ватикан 18 февраля сообщил о том, что Папа Франциск назначил владыку Бориса Гудзяка архиепископом-митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США, переведя его из Парижской епархии святого Владимира Великого. В то же время Святейший Отец назначил Апостольским администратором вакантного центра Парижской епархии святого Владимира владыку Глеба Лончину, который возглавляет епархию Пресвятой Семьи с центром в Лондоне", - говорится в сообщении.

Филадельфийская архиепархия УГКЦ в США была вакантной с тех пор, как 16 апреля 2018 года было сообщено о том, что Папа Франциск принял отречение от руководства тогдашнего архиепископа и митрополита владыки Стефана Сороки.

"30 лет своей взрослой жизни я жил и служил в Европе. Многое изменилось, есть много вызовов и в обществе, и в Церкви, но я верю, что Господь, который голосом Церкви меня зовет к новому служению, будет вести и меня, и вверенных мне людей, которым я хочу быть, прежде всего, братом, отцом и пастырем. Мне нужно многому учиться", - прокомментировал свое назначение владыка.

Становление нового митрополита состоится 4 июня 2019 года в соборе Непорочного Зачатия в Филадельфии.


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