?СБУ назвала заказчиков попытки поджога храма УПЦ МП в Запорожье

Служба безопасности Украины заявила, что попытку поджога храма в честь Апостола Ионна Богослова в Запорожье заказали из Донецка.

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге в понедельник сказал, что заказчиками преступления были редактор пророSSийского запорожского сайта "Искра", лидер местного "Антимайдана" Артем Тимченко, который сейчас сотрудничает с так называемым "Министерством государственной безопасности ДНР", и член "ДНР" Андрей Кузьменко с позывным "Сармат".

Они объявлены в розыск и скрываются на оккупированной территории.

Напомним, что ранее в понедельник Грицак заявил, что нападения на храмы УПЦ МП в Украине готовятся с оккупированного Донбасса по согласованию с ФСБ.