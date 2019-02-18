Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ

Президент Евросовета находится с визитом в Киеве.

Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Президент Евросовета Дональд Туск в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что лучший способ почтить жертв Революции Достоинства - приложить все возможные усилия для продолжения реформ в Украине.

Об этом он заявил в Киев ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я считаю, что это лучший способ почтить жертв Революции - делать все, что вы можете для продолжения реформ, усилий, чтобы достичь лучших стандартов демократии, законодательства", - цитирует Дональда Туска пресс-служба главы украинского государства.

"Хочу отдать должное всему украинскому народу. Уверен, что у вас есть хорошие причины гордиться. Это что-то очень уникальное, когда одновременно вы провели эффективные реформы в стране и защитили свою нацию в борьбе с безжалостной и циничной агрессией", - сказал президент Европейского Совета.

Он также добавил, что для него быть в Украине - это личная привилегия. "Прекрасно быть среди друзей", - отметил он.

Как сообщалось, президент Евросовета Дональд Туск с 18 по 20 февраля находится в Украине с официальным визитом.

Ожидается, что глава Евросовета выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

19 февраля состоится заседание Верховной Рады, посвященное началу роSSийской агрессии против Украины. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.


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