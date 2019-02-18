Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против РоSSии
Технический процесс утверждения решения займет несколько дней.
Совет министров иностранных дел Европейского Союза одобрил "азовский" пакет санкций против РоSSии за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива.
Об этом сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".
"Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности, -ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый "азовский" пакет", - сообщил Елисеев на брифинге в Киеве.
Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении РФ , технический процесс утверждения решения займет несколько дней.
Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на заседании глав МИД ЕС 18 февраля будет принято решение о введении персональных санкций против РФ за агрессию в районе Керченского пролива. Накануне в ЕС согласовали санкции против восьмерых россиян из-за инцидента с украинскими моряками - это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам.
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