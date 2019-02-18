Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против РоSSии

Совет министров иностранных дел Европейского Союза одобрил "азовский" пакет санкций против РоSSии за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности, -ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС , которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый "азовский" пакет", - сообщил Елисеев на брифинге в Киеве .

Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении РФ , технический процесс утверждения решения займет несколько дней.