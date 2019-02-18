Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени"

Генеральная прокуратура Украины требует доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" в рамках расследования публикаций одного из авторов, писавшего о коррупции в оборонных закупках. О запросе доступа к документам сообщает сам журнал.

"4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк. Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если "Новое время" не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск", - сказано в заявлении журнала.

Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке редакции, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады.

Иван Верстюк – автор ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках. Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается статьи Верстюка "Бриллиантовая дочь" - об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. Информация в расследовании опиралась на данные Британского уголовного агентства.

Упомянутый Корниец – один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

В статье, опубликованной на сайте НВ в августе 2016 года, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах. Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.