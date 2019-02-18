Меджлис требует изъять из крымских школ роSSийский учебник истории полуострова

Учебник нарушает Уголовный кодекс Украины.

Меджлис требует изъять из крымских школ роSSийский учебник истории полуострова
Фото: Макс Требухов

РоSSийский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины и должен быть изъять из школ. Об этом сегодня заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет "Крым.Реалии".

"Учебное пособие, безусловно, подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", – отметил глава Меджлиса.

Экземпляры указанного пособия будут приложены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках "в качестве иллюстрации роSSийской оккупационной политики в Крыму".

РоSSийские СМИ подтверждают запрос, поступивший от пророSSийского "совета крымских статар", об изъятии учебника из школьных и публичных библиотек из-за пропаганды ксенофобии и оправдания депортации крымских татар советскими властями.

Напомним, после оккупации Крыма в марте 2014 года РоSSия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а в октябре 2018 года заявила о национализации имущества Меджлиса.


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