Евросоюз должен лучше бороться с роSSийской пропагандой, - Линкявичюс

В Европе не воспринимают информационное влияние РоSSии достаточно серьезно.

Евросоюз должен лучше бороться с роSSийской пропагандой, - Линкявичюс
Фото: eastbook.eu

Евросоюз недостаточно серьезно воспринимает информационное влияние РоSSии и должен прилагать больше усилий для борьбы с пророSSийской пропагандой. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой газете Neue Osnabr?cker Zeitung, пишет "Немецкая волна".

По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние РоSSии".

"Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах", - сказал министр.

Линкявичюс высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении РоSSии. По словам министра, отсутствие ясной позиции по РоSSии "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее досудебное расследование обнаружило факты шпионажа в пользу РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
НАБУ не будет расследовать жалобу на узурпацию власти Порошенко при введении военного положенияНАБУ не будет расследовать жалобу на узурпацию власти Порошенко при введении военного положения
Блок рекламы


Похожие новости
В Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границеВ Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границе
В Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовствуВ Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовству
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой
Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ фюрера РФ и его заместителя за применение химоружияЕвросоюз ввел санкции против начальника ГРУ фюрера РФ и его заместителя за применение химоружия
Евросоюз призвал РоSSию освободить незаконно удерживаемых украинцевЕвросоюз призвал РоSSию освободить незаконно удерживаемых украинцев
Украине стать членом НАТО проще, чем членом Евросоюза, - КлимкинУкраине стать членом НАТО проще, чем членом Евросоюза, - Климкин
Украина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs DisinformationУкраина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs Disinformation
Скандал с фейками в «Der Spiegel» должен возродить дискуссию об агентурном проникновении РФ в западные СМИСкандал с фейками в «Der Spiegel» должен возродить дискуссию об агентурном проникновении РФ в западные СМИ
Семенченко не должен был использовать диппаспорт в частной поездке в Грузию, - ГеращенкоСеменченко не должен был использовать диппаспорт в частной поездке в Грузию, - Геращенко
Румыния на полгода возглавила ЕвросоюзРумыния на полгода возглавила Евросоюз
Последние новости
Подгружаем последние новости