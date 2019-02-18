Евросоюз должен лучше бороться с роSSийской пропагандой, - Линкявичюс
В Европе не воспринимают информационное влияние РоSSии достаточно серьезно.
Евросоюз недостаточно серьезно воспринимает информационное влияние РоSSии и должен прилагать больше усилий для борьбы с пророSSийской пропагандой. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой газете Neue Osnabr?cker Zeitung, пишет "Немецкая волна".
По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние РоSSии".
"Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах", - сказал министр.
Линкявичюс высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении РоSSии. По словам министра, отсутствие ясной позиции по РоSSии "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".
Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее досудебное расследование обнаружило факты шпионажа в пользу РоSSии.
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Политика
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