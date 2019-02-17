В Тернопольской области ошибочно сообщили о радиоактивном выбросе

Сбой в системе оповещения области мог произойти из-за внешнего вмешательства.

В Тернопольской области ошибочно сообщили о радиоактивном выбросе
В Тернопольской области ошибочно сообщили о радиоактивном выбросе
Фото: itogi.ru

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о том, что в Тернопольской области якобы произошел радиоактивный выброс. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Информация о радиационной опасности, прозвучавшая на волнах общественного радио и ряда ФМ станций не соответствует действительности! Радиационный фон в пределах нормы. Просим не паниковать и не распространять эту ложную информацию", - говорится в сообщении спасателей.

По информации управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, утром 17 февраля произошел сбой в программном обеспечении системы оповещения области.

Причиной могло быть внешнее вмешательство в программное обеспечение системы, сообщил глава Тернопольской ОГА Степан Барна на своей странице в Фейсбук.

Напомним, ранее в Тернопольской области обвалился мост через Серет.


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