На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Фото: Олена Максименко

В субботу, 16 февраля, роSSийские боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 15 февраля, роSSийские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе шесть раз с применением запрещенного Минскими договоренностями. Один украинский военный погиб, двое получили ранения.


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