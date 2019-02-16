На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
В субботу, 16 февраля, роSSийские боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 15 февраля, роSSийские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе шесть раз с применением запрещенного Минскими договоренностями. Один украинский военный погиб, двое получили ранения.
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16.02.2019 22:15