Неизвестные сожгли автомобиль секретаря горсовета Покровска

В ночь на 16 февраля неизвестные сожгли автомобиль секретаря городского совета Покровска Донецкой области Ирины Сущенко.

Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.

"Вопиющий случай произошел сегодня ночью!!!! Секретарю совета Ирине Сущенко ночью подожгли личный автомобиль, который был припаркован рядом с домом", - написал он в Facebook.

"Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами", - добавил Требушкин.

Видео произошедшего опубликовала глава инициативного центра "Толока" и соседка Сущенко Татьяна Моисеева-Шиленко.

Пресс-служба полиции Покровска сообщает, что поджог Тoyota Camry семьи Сущенко совершили 16 февраля около 1:00.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению и задержанию причастных к поджогу.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Полтаве неизвестные подожгли шесть автомобилей.

В ночь на 12 февраля в Киеве сожгли автомобиль, принадлежащий матери депутата-свободовца Владимира Назаренко.



