У Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер
Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Вечером 16 февраля возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами погиб сотрудник ГосЧС. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГосЧС выехали на вызов по обнаруженному возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрону с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - написал он в фейсбуке.
Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлены самолет санавиации для эвакуации раненых, добавил он.
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Политика
16.02.2019 19:36