В Луганской области зафиксировано 33 танка боевиков
Техника размещена с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка в Луганской области. Об этом 16 февраля сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет миссии.
"13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Тернового (на юго-восток от Луганска) БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64)", - говорится в сообщении.
Мониторинг СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РоSSийской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно отвода вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области.
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Политика
16.02.2019 19:35