В Луганской области зафиксировано 33 танка боевиков

Техника размещена с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

В Луганской области зафиксировано 33 танка боевиков
БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка в Луганской области
Фото: Podrobnosti

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка в Луганской области. Об этом 16 февраля сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет миссии.

"13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Тернового (на юго-восток от Луганска) БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64)", - говорится в сообщении.

Мониторинг СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РоSSийской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно отвода вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Блок рекламы


Похожие новости
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиковВ 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
Апелляционный суд Черниговской области продлил арест СавченкоАпелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко
Из-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зонеИз-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зоне
Прокуратура открыла дело по факту давления на священников, перешедших в ПЦУ в Житомирской областиПрокуратура открыла дело по факту давления на священников, перешедших в ПЦУ в Житомирской области
Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиковБоец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военныхИз-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военных
В Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 годуВ Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 году
Рада начала переименование Днепропетровской области в СичеславскуюРада начала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
Из воинской части во Львовской области украли американские прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривенИз воинской части во Львовской области украли американские прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
Житель Хмельницкой области нашел три мешка гранатЖитель Хмельницкой области нашел три мешка гранат
Последние новости
Подгружаем последние новости