Порошенко анонсировал введение ЕС "азовского пакета" санкций на следующей неделе
"Цена, которую РоSSия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины, будет повышена".
Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против РоSSийской Федерации.
Об этом президент Петр Порошенко заявил журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Интерфакс-Украина.
"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели, в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал Петр Порошенко.
Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.
"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую РоSSия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря - ред.), будет повышена", - подчеркнул президент.
Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.
Ранее СМИ сообщили, что в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.
Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.
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