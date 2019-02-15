В Киеве облили краской памятник в виде меча, вонзенного в карту РФ
Происшествием заинтересовалась полиция.
В Киеве вандалы облили красной краской памятный знак погибшим бойцам антитеррористической операции на Донбассе, установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства ветеранов.
Происшествием заинтересовалась полиция, которая отправила к памятнику оперативную группу для установления обстоятельств.
Памятник воинам АТО в Киеве открыли летом 2017 года.
Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту РоSSийской Федерации, а на постаменте изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета национального флага.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.02.2019 23:03