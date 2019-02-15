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В Киеве облили краской памятник в виде меча, вонзенного в карту РФ Происшествием заинтересовалась полиция. В Киеве вандалы облили красной краской памятный знак погибшим бойцам антитеррористической операции на Донбассе, установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ветеранов. Происшествием заинтересовалась полиция, которая отправила к памятнику оперативную группу для установления обстоятельств. Фото: facebook.com/mva.gov.ua Фото: facebook.com/mva.gov.ua Памятник воинам АТО в Киеве открыли летом 2017 года. Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту РоSSийской Федерации, а на постаменте изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета национального флага.

LB.ua

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