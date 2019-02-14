Один из защитников Донецкого аэропорта опознал в Лусварги боевика
28 февраля суд будет допрашивать бразильца.
В Павлоградском районном суде Днепропетровской области 14 февраля состоялось очередное заседание по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.
Один из свидетелей узнал в Лусварги террориста, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Суд допросил двух свидетелей обвинения, в частности военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под донецким аэропортом. Свидетель опознал обвиняемого как участника вооруженных формирований так называемой "ДНР" во время боевых действий вблизи донецкого аэропорта в 2015 году", - говорится в сообщении.
После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.
Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля в 14:30. Суд будет допрашивать Лусварги.
Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы, но в августе 2017 года приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.
В конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре, где его нашли наионалисты и передали СБУ. Сейчас его судят.
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