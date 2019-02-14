Комитет по образованию провел выездное заседание в Харькове

Депутаты обменялись мнения с ректорами, профессорскими коллективами и преподавателями школ.

Комитет по образованию провел выездное заседание в Харькове
Александр Грановский
Фото: пресс-служба Александра Грановского

В Харькове по инициативе прошло заседание парламентского комитета по науке и образованию

В Харьковском национальном техническом университете “ХПИ” состоялось первое выездное заседание комитета Верховной Рады по науке и образованию, организованное при содействии народного депутата Александра Грановского. В нем приняли участие руководитель комитета Александр Спиваковский, глава подкомитета по вопросам дошкольного среднего и инклюзивного образования Тарас Кремень, члены комитета Алексей Скрипник и Иван Кириленко, представители министерства образования. Об этом Александр Грановский сообщил на своей странице в Facebook.

“Не всякий раз депутаты получают возможность обменяться мнениями и с ректорами всех без исключения университетов области, и с профессорскими коллективами, преподавателями школ и т.д. Вопросы рассматривались самые разные: рекомендовать ВРУ внести изменения в закон о высшем образовании в части системы управления высшими учебными заведениями; обратиться к комитету по вопросам социальной политики в части необходимости скорейшего создания национального электронного информационного ресурса занятости; обратиться к КМУ и рекомендовать в самые сжатые сроки сделать все возможное для утверждения и соответствующего назначения председателя и заместителей агентства по обеспечению качества высшего образования и т.д”, - подчеркнул Александр Грановский.

После окончания заседания и голосования за соответствующие решения, члены комитета посетили несколько городских учебных заведений.

“Мы с коллегами посетили два совершенно удивительных по своему качеству и содержанию места: коммунальное учреждение "ясли-сад" N108 харьковского городского совета и коммунальное учреждение «харьковский инклюзивно-ресурсный центр харьковского городского совета. Гости были приятно удивлены уровнем профессиональной подготовки персонала и техническим оснащением соответственно. Уверен, к сожалению, не все учреждения такого профиля в стране выглядят именно так, так что Харькову есть чем гордиться”, - резюмировал Александр Грановский.

По словам народного депутата, уже в скором будущем будет анонсировано проведение еще одного заседания другого профильного комитета с целью ответить на вопросы, интересующие как харьковчан, так и жителей других городов.

Напомним, ранее в Харькове по инициативе Александра Грановского прошло первое в истории выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, на котором был принят ряд важных для отрасли решений.


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