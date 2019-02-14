Активист Стерненко обнаружили на своем авто устройства слежения
Два GPS-трекера могли отслеживать передвижения активиста.
Одесский общественный активист Сергей Стерненко сообщил об обнаружении слежки. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
Активист обнаружил на своем автомобиле два GPS-трекера, которые могли отслеживать перемещения Стерненко. Он также утверждает, что одно из устройств использовалось сотрудниками одесской полиции.
По словам Стерненко, в день обнаружения трекеров, через полчаса после этого, ему позвонил сотрудник Шевченковского отдела полиции и сам предложил открыть уголовное производство по данному факту и направить следственно-оперативную группу для их удаления.
"Я отказал. Потому что это даже не подследственность полиции. А еще через полчаса тот же полицейский снова мне позвонил и предложил услугу по осмотру авто на факт наличия других устройств. Кто хоть раз подавал в полицию заявление о преступлении, знает как там упираются и не хотят открывать уголовное производство. А здесь сами звонят. Еще услуги предлагают. Какое интересное совпадение", - подчеркнул Стерненко.
Активист напомнил, что эти трекеры были найдены уже после совершения третьего нападения на него.
Напомним, в мае Стерненко во время драки смертельно ранил одного из напавших на него людей. В июне уголовное производство по факту покушения на активиста Сергея Стерненко забрали у одесской полиции и передали Главному следственному управлению Нацполиции "в связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в том числе от народных депутатов Украины".
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Политика
14.02.2019 18:50