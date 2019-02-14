Зеленский назвал претензии к "Слуге народа-3" грязной технологией

Кандидат в президенты не считает рекламой сериал, где он играет президента.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на претензии Комитета избирателей Украины к третьему сезону "Слуги народа".

Он заявил, что сериал - творческая работа, которая не запрещена законодательством "даже госслужащим, каковым я пока не являюсь".

"Мы считаем все манипуляции вокруг «Слуги народа-3» откровенным примером грязных политических технологий с применением админресурса, который пытаются реализовать наши оппоненты. Видим в этом грубое нарушение всех демократических норм. Это происходит уже сейчас, хотя до выборов еще полтора месяца. Это какая-то агония системы. И она демонстрирует страх и панику старых политиков. Я считаю, что предвыборные гонки должны быть, как честный спорт, где все игроки в равных условиях, а побеждает тот, кого избирает народ. Но сейчас наблюдаем «бои без правил»", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, в КИУ заявили, что показ "Слуги народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда.

Премьера нового сезона сериала "Слуга народа 3" запланирована на март 2019 года. Зеленский играет в нем "президента из народа".