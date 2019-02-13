Минздрав перечислил угрозы из-за отстранения Супрун

Власти требуют от суда срочно вернуть ей полномочия и.о. министра.

Минздрав перечислил угрозы из-за отстранения Супрун
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения призвало Окружной админсуд Киева как можно скорее отменить отстранение Ульяны Супрун от должности и.о. министра.

На сайте Минздрава говорится, что сложившаяся ситуация создала большое количество реальных угроз для системы здравоохранения. Пострадать могут тысячи пациентов.

"Судебное решение, которое заблокировало работу министерства, ставит под угрозу всю трансформацию здравоохранения и весь тот прогресс, который мы осуществили в борьбе с коррупцией. Так не должно быть. И так не может быть. Вместе с правительством требуем от суда вынести решение немедленно", - заявила Супрун на брифинге во вторник.

В частности, утверждается, что без подписи и.о. министра почти 390 тысяч доз вакцины КПК не могут быть доставлены в регионы.

Лекарства для больных орфанными заболеваниями, такими как болезнь Гоше, мукополисахаридоз, муковисцидоз уже поставлены в Украину, но тоже не могут быть доставлены пациентам.

Ожидают развозки по регионам лекарства для антиретровирусной терапии людей с ВИЧ/СПИД. Есть риск прерывания лечения определенных категорий пациентов, принимающих отдельные препараты (лопинавир/ритонавир).

В Украине доставили ряд препаратов для лечения туберкулеза, которые тоже находятся на складе.

Препарат для лечения рака молочной железы - тамоксифен - есть на складе, но не может быть доставлен пациентам.

954 тысячи доз вакцины против полиомиелита (ОПВ) не развезены в регионы. Имеющегося в регионах объема вакцин хватит всего на месяц. Без оперативной развозки уже с марта может возникнуть дефицит вакцин.

Особенно угрожающая ситуация сложилась с лекарствами для больных раком щитовидной железы, заявили в Минздраве. На центральном складе лежат радиофармацевтические препараты, максимальный срок годности которых - 21 день. Лекарство прибыло в Украину на прошлой неделе и было готово для развозки в больнице. Оставшийся срок годности составляет 13 дней, но Минздрав Украины не может подписать приказ о распределении и доставке препаратов.

Также Минздрав указал на проблемы, которые возникают из-за решения суда, с регистрацией и перерегистрацией лекарств; принятием стратегии развития медицинского образования; проведением экзамена для студентов-стоматологов и т.п.

Напомним, что отстранение Супрун - обеспечительная мера по иску нардепа Игоря Мосийчука. Судья, который рассматривает жалобу Кабмина на отстранение, уже больше суток находится в совещательной комнате и не выносит решение.


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