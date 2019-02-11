Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела

Андрей Сайчук умер в здании ГПУ еще до приезда "скорой помощи".

В понедельник, 11 февраля, в здании Главного следственного управления ГПУ, что на улице Борисоглебской, умер бывший прокурор столичной прокуратуры Андрей Сайчук после ознакомления с материалами инкриминируемого ему дела.

Об этом сообщил начальник Отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской, передает Укринформ.

"Как рассказал мне следователь, досудебное расследование в отношении Сайчука было завершено, и он ходил знакомиться с материалами уголовного производстве. И сегодня он в очередной раз приходил знакомиться с материалами, почитал материалы, попрощался и ушел. Уже, когда был возле лифта, вдруг почувствовал себя плохо, упал , весь посинел", - рассказал Донской.

По его словам, Андрей Сайчук умер еще до приезда "скорой помощи".

Ранее на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко сообщил, что бывший прокурор прокуратуры города Киева Андрей Сайчук умер в кабинете следователя при ознакомлении с материалами дела.

Сайчуку инкриминировалось незаконное привлечение к уголовной ответственности участника акций протеста во время Евромайдана Николая Пасечника.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане и готова передать дело в суд.