Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Военный из-за контузии покинул наблюдательный пост в противоположном от позиции ВСУ направлении.
В 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Об этом говорится в сообщении на официальной странице формирования в Фейсбук.
"Один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание в плен ", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что ищут побратима "всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами".
Ранее в 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя.
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