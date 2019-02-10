Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков

Военный из-за контузии покинул наблюдательный пост в противоположном от позиции ВСУ направлении.

Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Фото: facebook.com/backandalive

В 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Об этом говорится в сообщении на официальной странице формирования в Фейсбук.

"Один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание в плен ", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что ищут побратима "всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами".

Ранее в 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военныхИз-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военных
Двум военнопленным украинским морякам присвоили офицерские званияДвум военнопленным украинским морякам присвоили офицерские звания
Греция поддержала вступление Северной Македонии в НАТОГреция поддержала вступление Северной Македонии в НАТО
РоSSийские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ попытаются попасть в Украину в понедельникРоSSийские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ попытаются попасть в Украину в понедельник
Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагомКонгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Депутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТОДепутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТО
Янукович написал в ГБР заявление о "преступлениях" Турчинова, Парубия, Луценко и другихЯнукович написал в ГБР заявление о "преступлениях" Турчинова, Парубия, Луценко и других
В 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у ПавлополяВ 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя
В Чермалыке под обстрел боевиков попал похоронный автобусВ Чермалыке под обстрел боевиков попал похоронный автобус
Последние новости
Подгружаем последние новости