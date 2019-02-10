Парламент Болгарии проверит информацию о попытке отравления "Новичком" владельца оружейной компании
Болгарский бизнесмен производил поставки оружия в Украину.
Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии проведет слушания после публикации информации о попытке отравления болгарского предпринимателя владельца оружейной компании "Емко" Емельяна Гебрева. Об этом пишет Укринформ.
Руководитель фракции ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что слушания пройдут в четверг 14 февраля.
"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - заявил Цветанов.
Ранее британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей - офицере роSSийской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов.
В расследовании The Insider и Bellingcat говорится, что Федотов связан с покушением на болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емельяна Гебрева в 2014 году.
На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил журналистам, что видит лишь два возможных мотива: его компания производила поставки оружия в Украину, а также РоSSия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.
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