Полиция начала отпускать задержанных активистов

Райотдел уже покинули 10 человек.

Полиция начала отпускать задержанных активистов
Фото: Макс Левин

Полиция начала отпускать задержанных днем на Контрактовой площади в Киеве и под Подольским РОП активистов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По его словам, на данный момент из райотдела отпущены более 10 человек. Среди них и девушка. В комментарии журналисту LB.ua народный депутат от "Радикальной партии" Оксана Корчинская заявляла о том, что девушка серьезно подстрадала от слезоточивого газа, также у нее разбиты руки.

Напомним, сотрудники полиции сегодня задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк, харьковской активистки, которая умерла после покушения (ее облили серной кислотой). Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Под зданием полиции завязалась драка с силовиками, после чего четыре десятка активистов задержали правоохранители.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.


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