Форум в поддержку Порошенко обошелся минимум в 1,5 млн грн

Форум в поддержку действующего президента Петра Порошенко, который проходит сегодня в Киеве , обошелся штабу приблизительно в 1,5 млн гривен. Точная сумма будет известна после того, как команда президента получит все договора. Об этом заявил официальный представитель Порошенко Руслан Князевич.

По его словам, на аренду зала потрачено 300 тысяч гривен. “Эта цена - одинаковая для всех, кто хочет арендовать это помещение”, - акцентировал Князевич.

Кроме того, еще 1,2 млн гривен пошло на организацию трансляции форума телеканалами. Не учтены еще транспортные расходы и техническое обеспечение. В понедельник штаб рассчитывает получить договора, тогда станет понятна общая сумма расходов.

“Мы первые и единственные, кто зарегистрировал кандидата и в тот же день - доверенное лицо, распорядителя фонда, 7 февраля (ним стала Нина Южанина - ред.). А 8 числа с самого утра открыли счет, до обеда его наполнили, а после обеда уже смогли проводить оплаты”, - резюмировал Князевич.

Напомним, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, финансирование агитационной деятельности кандидатов в президенты не за счет сред избирательных фондов является наиболее распространенными нарушением.