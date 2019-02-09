Греция поддержала вступление Северной Македонии в НАТО

Протокол о присоединении к Альянсу должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Парламент Греции вечером в пятницу ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает Европрада со ссылкой на местное СМИ .

За проголосовали 153 депутата, против были 140.

После ратификации протокола вступили в силу изменения в конституцию Македонии и страна официально начала называться Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока. После этого Северная Македония станет 30-м государством Альянса.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.