Греция поддержала вступление Северной Македонии в НАТО

Протокол о присоединении к Альянсу должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Греция поддержала вступление Северной Македонии в НАТО
Фото: www.nytimes.com

Парламент Греции вечером в пятницу ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает Европрада со ссылкой на местное СМИ.

За проголосовали 153 депутата, против были 140.

После ратификации протокола вступили в силу изменения в конституцию Македонии и страна официально начала называться Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока. После этого Северная Македония станет 30-м государством Альянса.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.


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