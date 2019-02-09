Нардепы Маткивский и Антонищак дали показания в суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии

Виталий Маркив находится в итальянской тюрьме 20-й месяц.

В Италии 8 февраля состоялось восьмое заседание суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе весной 2014 года, сообщает Радио Свобода.

От стороны обвинения выступили первые свидетели из Украины - двое депутатов Верховной Рады Богдан Маткивский и Андрей Антонищак. Третий свидетель - представитель Генпрокуратуры Украины Александр Коваленко, который в 2016 г. общался с итальянской стороной по делу, - на суд не явился.

Упомянутые парламентарии в мае-июне 2014 года возглавляли подразделения Национальной гвардии Украины на горе Карачун у Славянска, где тогда служил Виталий Маркив. Как известно, репортер Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов погибли в результате перекрестного огня в низине у фабрики Зеус, тогда - зоне сепаратистов, на расстоянии почти двух километров от упомянутой горы. Поэтому свидетели-депутаты пытались представить суду картину тогдашней военной ситуации и роль подсудимого: количество украинских бойцов на горе, их функции, расположение позиций, какое оружие было в их распоряжении, как действовала система военного подчинения и ответственности в батальоне Нацгвардии.

Отвечая на вопрос прокурора и адвокатов, депутаты сообщили, что Маркив не имел руководящего статуса в своей роте поэтому не мог давать приказы об открытии огня. Оба свидетеля отрицали наличие тяжелого минометного вооружения в Национальной гвардии в период упомянутого трагического факта. В то же время депутаты подтвердили, что минометы были на вооружении Вооруженных сил Украины, бойцы которых тогда также дислоцировались на горе, но обмена оружием между нацгвардейцами и солдатами ВСУ не происходило.

Таким образом, боец Нацгвардии не мог пользоваться минометом ВСУ, он только передавал своему командованию информацию, откуда стреляют сепаратисты, и затем данные поступали украинской армии, а уже там решали открывать ответный огонь или нет. Антонищак и Маткивский также сообщили суду, что минометы имели и пророSSийски силы.

В течение процесса уже выступили 17 свидетелей, но конкретная динамика фактов трагического 24 мая 2014 года не установлена, заключают защитники Маркива.

8 февраля впервые на суде присутствовала делегация из Киева от Министерства юстиции Украины как ответчик в гражданском иске итальянских журналистов против государства Украина. На заседании также были представители украинской общины из разных городов Италии.

Следующее заседание суда состоится 22 февраля, когда должны выступить последние свидетели обвинения. 15 марта будут слушать Маркива, а дальше на очереди заседания со свидетелями защиты.

Суд над нацгвардейцем Маркивым начался в июле 2018 года, он находится в итальянской тюрьме 20-й месяц.