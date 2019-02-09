Президенты Украины, Польши и Литвы посетят "ЛитПолУкрбриг"

Совместный визит глав государств в Люблин состоится в феврале.

Президенты Украины, Польши и Литвы посетят "ЛитПолУкрбриг"
Фото: mil.gov.ua

Президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Литвы Даля Грибаускайте совершат совместный визит в штаб литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "ЛитПолУкрбриг" в феврале 2019 года.

Такое решение было принято по результатам 27 заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши 8 февраля в Варшаве, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

"Была достигнута договоренность об участии Президента Украины Петра Порошенко в совместном визите вместе с президентами Польши и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Республика Польша) в феврале этого года", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили восстановление поисковых и эксгумационных работ в отношении останков погибших на территории Украины поляков, дальнейшие усилия в противодействии роSSийской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых РоSSийской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также противодействия проекту "Северный поток-2".

Напомним, "ЛитПолУкрбриг" будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС. Главными задачами бригады определены: участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. Штаб бригады находится в Люблине.

В январе прошлого года НАТО признало "ЛитПолУкрбриг" боеспособной после прохождения сертификационного обучения.


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