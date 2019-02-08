В Харькове консульство РоSSии забросали зеленкой и яйцами

В акции приняли участие около 100 человек.

Люди с символикой "Национальных дружин" и "Правого сектора" провели пикет в Харькове. Они забросали генеральное консульство РоSSийской Федерации зеленкой и яйцами.

В акции приняли участие около 100 человек, сообщает UA: Харьков.

Несколько пикетчиков держали плакат "Оккупанты, убирайтесь домой".

По словам лидера харьковского штаба "Национального корпуса" Константина Немичева, 8 февраля в консульстве была запланирована встреча с "пророSSийскими организациями" Харькова. Поэтому участники пикета пояснили, что они выступают против антиукраинской деятельности РоSSии.

Однако консул-советник Игорь Демьяненко сказал, что никакая встреча на этот день не была запланирована.

В то же время правонарушений во время акции полицейские не зафиксировали.


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