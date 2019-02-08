С начала суток на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе - с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, также в этом районе работал снайпер. Вблизи Водяного и Павлополя боевики открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов - в районе Зайцево.

Также позиции ВСУ в районе Хутора Вильный были обстреляны из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб и двое получили ранения. Потери противника уточняются.

Напомним, по данным разведки, в последнее время в зоне ООС активизировались диверсионные группы боевиков.