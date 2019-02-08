С начала суток на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе - с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, также в этом районе работал снайпер. Вблизи Водяного и Павлополя боевики открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов - в районе Зайцево.

Также позиции ВСУ в районе Хутора Вильный были обстреляны из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб и двое получили ранения. Потери противника уточняются.

Напомним, по данным разведки, в последнее время в зоне ООС активизировались диверсионные группы боевиков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 годуВ Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 году
В Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границеВ Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границе
Рада начала переименование Днепропетровской области в СичеславскуюРада начала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
Боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооруженияБоевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
С начала года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательстваС начала года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательства
Двое мужчин продавали оружие и боеприпасы, украденные из воинской части на ЖитомирщинеДвое мужчин продавали оружие и боеприпасы, украденные из воинской части на Житомирщине
Оккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьниковОккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьников
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за тяжелой травмы, - СМИПосла Украины в Финляндии доставили на родину из-за тяжелой травмы, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости