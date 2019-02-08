На Майдане провели акцию в поддержку Балуха и Сущенко
У обоих осужденных сегодня день рождения.
На Майдане Независимости в Киеве 8 февраля состоялась акция в поддержку осужденных в РоSSии Владимира Балуха и Романа Сущенко, которые сегодня отмечают день рождения. Балуху исполнилось 48 лет, Сущенко - 40.
Акцию под названием "Свободу Владимиру Балуху" анонсировали активисты "Крымской правозащитной группы". Организаторы сообщили, что на акции все желающие смогут написать письма осужденному.
На Майдан также пришли люди с плакатами в поддержку Сущенко, сообщает корреспондент LB.ua.
Напомним, ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.
Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.
Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.
Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой к родственникам. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже" (статья 276 Уголовного кодекса РФ).
В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РоSSии и Росгвардии. В ГУР МОУ опровергли это заявление.
4 июня 2018 года Московский городской суд вынес приговор Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.02.2019 16:18