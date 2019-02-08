На Майдане провели акцию в поддержку Балуха и Сущенко

У обоих осужденных сегодня день рождения.

Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве 8 февраля состоялась акция в поддержку осужденных в РоSSии Владимира Балуха и Романа Сущенко, которые сегодня отмечают день рождения. Балуху исполнилось 48 лет, Сущенко - 40.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Акцию под названием "Свободу Владимиру Балуху" анонсировали активисты "Крымской правозащитной группы". Организаторы сообщили, что на акции все желающие смогут написать письма осужденному.

На Майдан также пришли люди с плакатами в поддержку Сущенко, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой к родственникам. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже" (статья 276 Уголовного кодекса РФ).

В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РоSSии и Росгвардии. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

4 июня 2018 года Московский городской суд вынес приговор Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.