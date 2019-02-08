В Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 году

Их задержали следователи ГБР.

В Донецкой области двое военных пытались продать автомат и пулемет, списанные как боевую потерю в 2014 году
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований задержали в Донецкой области двух военнослужащих при попытке продажи ручного пулемета Калашникова (РКК 5,45) и автомата Калашникова (АКМС 7,62). Пулемет "продавцы" оценили в 800 долларов США, автомат - в 400.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, военнослужащие, которые несли службу в районе проведения операции Объединенных сил пытались продать оружие, которое было списано в 2014 году как боевая потеря.

"Военнослужащие были задержаны в г. Бахмут в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Сейчас задержанным готовится сообщение подозрение по ч.4 ст.410 Уголовного кодекса (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке).

В случае доказательства вины военнослужащим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее из воинской части во Львовской области украли прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен


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