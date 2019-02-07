В Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границе

В Сирии 31 января "при выполнении боевого задания" погиб роSSийский военнослужащий-контрактник, 24-летний житель города Тихорецк Краснодарского края Максим Плетнев, сообщает русская служба Радио Свобода.

Тот факт, что он погиб на Ближнем Востоке, подтвердил заместитель главы Тихорецкого района Сергей Захаров. Журналисты выяснили, что Плетнев также служил на границе РоSSии и Украины в разгар роSSийско-украинского конфликта на Донбассе.

Фото: ВКонтакте

О смерти Плетнева еще 5 февраля сообщили местные издания, однако в статье не упоминается Сирия как место гибели Плетнева. Журналист Олег Рыженко, обнародовавший информацию о гибели земляка, заявил, что она подтверждена военным комиссаром Тихорецка и Тихорецкого района. По словам журналиста, комиссар в беседе с ним выразил недоумение тем, что о гибели Максима Плетнева до сих пор официально не сообщило Министерство обороны РоSSии.

Рыженко также сообщил Радио Свобода, что похороны Максима Плетнева состоялись на днях в Тихорецке. По версии сайта погибшие.рф, публикующего информацию о россиянах, погибших в военных конфликтах, Плетнева похоронили 4 февраля на тихорецком кладбище. По данным "Тихорецких вестей", на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники военнослужащего.

Заместитель главы Тихорецкого района Сергей Захаров подтвердил Коммерсанту, что Плетнев погиб в Сирии, добавив, что он умер "как герой".

Журналисты Би-Би-Си выяснили, что Плетнев служил на границе РоSSии и Украины в разгар роSSийско-украинского конфликта в Донбассе. В паблике "Армия – мужское сообщество №1" в социальной сети "ВКонтакте" Плетнев писал в 2015 году, описывая свой самый веселый случай за время службы: "Это когда мы стреляли по беспилотнику, прилетевшему со стороны Украины, а когда он полетел в сторону Украины, по нему стали стрелять они".

По официальным данным Минобороны РФ , во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в результате боевых действий погибли немногим более 40 роSSийских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям, в их числе – погибшие в результате нескольких крушений роSSийских военных самолетов и вертолетов. В то же время в это число не входят потери среди роSSийских наемников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали независимые СМИ . Если смерть Максима Плетнева в Сирии будет подтверждена военным ведомством, он станет первым роSSийским военным в списках жертв сирийской войны 2019 года.

Владимир Путин несколько раз заявлял о выводе основной группировки роSSийских войск из Сирии. Последнее такое заявление датируется июнем 2018 года, когда роSSийский президент сказал, что территорию Сирии "за последнее время" покинули более тысячи роSSийских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов.